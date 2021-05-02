تحديث وثائق تأمين القادمين من الخارج من غير السعوديين

وتهدف إضافة هذه التغطية إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة، والزيارة، والعمرة. وذلك حرصاً على سلامة الجميع، وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة.
كما توفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.
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