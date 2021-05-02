استمرار فرص هطول الأمطار على 4 مناطق

رجحت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية، ابتداء من الغد حتى الجمعة الموافق 1442/9/25 هـ، على أجزاء من مناطق المملكة، وستتأثر من هذه الأجواء مناطق «عسير - الباحة - جازان - مكة المكرمة» بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة «نجران».
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.
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