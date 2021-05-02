إغلاق 33 مسجدًا بسبب كورونا والقصيم تتصدر المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 33 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق، بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 85 يومًا 994 مسجدًا، تم فتح 950 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة، في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 21 مسجدًا بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة الباحة واثنان بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الجوف.

فتح مساجد:

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إعادة فتح 29 مسجدًا، سبعة منها بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة عسير وأربعة بمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

كما أهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجميع بالتعاون معها في الإبلاغ عن حالات التقصير أو التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية أو التعليمات الخاصة بمدة الصلوات عامة والتراويح خاصة بالاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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