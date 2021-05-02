العلا وجهة عالمية للتراث والثقافة والطبيعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قدمت السعودية برنامجًا طموحًا لمشروعها الثقافي في واحدة من أقدم وأكبر المناظر الطبيعية والثقافية في العالم وهي العلا، وفي هذا السياق قال موقع Cosmo Sonic إن خطة المملكة الضخمة التي تم إطلاقها كجزء من رؤية 2030 تهدف لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للتراث والثقافة والطبيعة.

وقال المدير التنفيذي لعلم الآثار وبحوث التراث والحفاظ على العلا، عالم الآثار الإسباني خوسيه إجناسيو جاليغو ريفيلا، إن الخطة ستركز على 15 منشأة جديدة تتضمن صالات العرض والمتاحف والمراكز التعليمية، والتي تمتد على مسافة 20 كيلومترًا، بالشراكة مع معاهد ومتاحف دولية.

وتابع: تبلغ ميزانية المشروع بأكمله، الذي من المتوقع أن يكتمل على ثلاث مراحل بين 2023 و 2030 و 2035، نحو 15 مليار دولار.

إعادة تشمل ضبط مستقبل الأمة

وفي أبريل 2018، وقعت المملكة خطة تعاون تاريخية مدتها عشر سنوات مع فرنسا لتعزيز البنية التحتية الثقافية والسياحية في المنطقة.

وأكد الباحث والمدير العلمي في الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا، جان فرانسوا شارنييه على أنه سيكون معهد الممالك مركزًا للمعرفة الثقافية بامتياز في العالم العربي، حيث سيعيد ضبط تاريخ شبه الجزيرة العربية ويساعد في إعادة تشكيل مستقبل أمة يمكن أن تعود أصولها إلى آلاف السنين؛ حيث تقدم المسوحات الجوية المتعمقة للعلا، التي أجراها فريق من جامعة أستراليا الغربية، صورة أكثر اكتمالًا لتراث المنطقة الأثري الغني.



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