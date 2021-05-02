الرئيس التنفيذي لـ #مسك يكشف تفاصيل اليوم الحاسم في حياته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية، بدر البدر، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي سبق اختياره لشغل هذا المنصب.

وقال البدر خلال استضافته في برنامج اللقاء من الصفر إنه تلقى اتصالًا من إحدى الجهات التي أبلغته أنها تبحث عن رئيس تنفيذي وترغب في الاستفادة من خبراته، مشيرًا إلى أنه لاحقًا عرف أنها مسك الخيرية.

وتابع البدر أنه كان في البداية لا يريد مغادرة منصبه إلى مؤسسة أخرى، لكنه آثر أن يطلع على أهداف هذه المؤسسة عن قرب، مشيرًا إلى أنه تم إخباره بتحديد موعد للقاء مؤسس ورئيس مسك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 5 مارس 2019.

وكشف البدر عن الأسئلة التي وجهها له ولي العهد في المقابلة حيث سأله عن خبراته السابقة وحجم المشروعات التي قام بتنفيذها وفي نهاية اللقاء أعلمه بقبوله ضمن فريق العمل.

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