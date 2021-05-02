السديس: صلاة التهجد في المسجد الحرام الساعة 12:45

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن صلاة التهجد ستقام في الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان لمن صدرت لهم التصاريح.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أكد في وقت سابق أن الرئاسة رفعت استعداداتها لاستقبال المصلين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد لمن صدرت لهم التصاريح عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبين أن الرئاسة وبتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، هيأت مصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الصحية الاحترازية بساحاتها الخارجية والداخلية، وكذلك مصليات الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد- رحمه الله- مع تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والصفوف بواقع متر ونصف إلى مترين، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة.

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