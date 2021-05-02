لقطات جوية لـ طيران الأمن توثق جمال المدينة المنورة من السماء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - واس

رافق فريق وكالة الأنباء السعودية “واس” بالمدينة المنورة طيران الأمن، في إحدى جولاته الاستطلاعية في سماء المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لرصد الحالة الأمنية ومساندة جميع الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة.

وتجولت عدسة ” واس ” لأكثر من ساعتين في سماء المدينة المنورة، مبرزة الجهود الخدمية التي تبذلها القيادة الرشيدة في المسجد النبوي والمساجد والمواقع التاريخية التي يقصدها زائرو مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، إضافة إلى الطرق السريعة.

وبذلت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة جهودا مشكورة بقيادة أطقم جوية من الكفاءات المميزة من الضباط الطيارين، ذوي التأهيل والخبرات المتعددة التي تضمن -بمشيئة الله- أداءهم عملهم بكل احترافية وإتقان.



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