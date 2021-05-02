السعودية | الشؤون الإسلامية تؤكد على عدم إقامة صلاة القيام منفردة والالتزام بتعليماتها السابقة بجمع التراويح والقيام مع العشاء

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جددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأكيدها على ما تم نشره في تاريخ 29 / 8 / 1442هـ، بناءً على ما ورد من وزارة الصحة، بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وأن لا تتجاوز 30 دقيقة.

وحثت الوزارة في بيان لها اليوم على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة، وذلك لما يتطلبه الوضع الحالي من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.