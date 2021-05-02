استشارية أسنان: ابتعدوا عن الكاكاو في العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله، إلى تجنب حلويات الكاكاو في العيد واستبدالها بحلويات أخرى، مبينة أن العيد مناسبة يزداد فيها استهلاك الحلويات ولا يمكن منع ذلك أو النصح بأطعمة أخرى بديلة، إذ توارثت الأجيال تناول الحلويات كعرف سائد وتعبير عن فرحة العيد وخصوصًا عند الأطفال الذين يكثرون من تناول الحلويات طوال أيام العيد.

الحلويات تضر الصحة والأسنان:

وقالت في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365 “، إن استهلاك حلويات الشيكولاتة والكاكاو من قبل الأطفال يضر بصحتهم وبأسنانهم، فمعروف أن الشيكولاتة تحتوي على كمية من السكر والدهون التي تعمل على زيادة السعرات الحرارية بالجسم وتزيد من فرص الإصابة بتسوس الأسنان، كما تحتوي الشيكولاتة على مواد لها خصائص تجعل الفرد يكثر من استهلاكها مثل “الثيوبرومين والكافيين” وهما يرفعان ويحفزان المزاج لتمنح السعادة، ولكن هذه السعادة مؤقتة وما أن تزول يعود الفرد للشعور بالإرهاق والتوتر.

تمهد للسكري والسمنة:

وبينت أن هناك أضرارًا أخرى على إدمان الأطفال على تناول الشيكولاتة، إذ أوضحت الدراسات الحديثة أنها تسبب السمنة، كما الإكثار من تناولها قد يمهد للسكري النوع الثاني: للأسف لم يعد السكري النوع الثاني، فتناول كميات كبيرة من الشوكولاتة يؤثر في معدل الأنسولين في الجسم على المدى الطويل ويتسبب بظهور أعراض السكري النوع الثاني، أيضًا من الممكن للسكر المكرر الموجود في الشوكولاتة أن يدخل إلى مجرى الدم ويتسبب بارتفاع معدل السكر في الجسم ويحفز إنتاج الأدرنالين.

فواكه ومعمول التمر:

ونصحت الدكتورة جواهر، بضرورة توجيه الأطفال في العيد بوجبات صحية مثل شقف الفواكه مع العسل أو الآيس كريم بدلًا من حلويات الشيكولاتة، كما يمكن تقديم بسكويت أو معمول التمر، كما يمكن تقديم زبادي الفواكه، وأيضًا كيك الفواكه، فجميع هذه البدائل أفضل كثيرًا من الانعكاسات غير الصحية من تناول الشيكولاتات.

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