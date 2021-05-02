في العيد احذروا الإكثار من تناول اللحوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الروماتيزم وعلاج النقرس الدكتور سامي حسن، من الإكثار من تناول اللحوم بكثرة وخصوصًا المشويات والأرز الذي يطبخ مع اللحوم مثل الكبسات والمفطحات والكوزي والمندي والمضغوط فجميعها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

الكوليسترول يهدد القلب:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365”، إن اللحوم تشتمل على نسبة عالية من الكوليسترول ويؤدي الإفراط في تناولها لتعرض الإنسان العادي لأضرار صحية، وبالطبع يشكل خطرًا كبيرًا على مرضى الكوليسترول وتصلب الشرايين، كما يجب على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر وضغط الدم ومشاكل في المعدة والنقرس عدم الإكثار من تناول اللحوم فهي من الأطعمة التي تتعب الجهاز الهضمي.

تناول الفواكه والخضراوات:

ولفت إلى أنه يفضل تناول اللحوم في فترة الظهر (الغداء) وإذا كان في المساء فلا بد أن يتم تناول الوجبة مبكرًا وليس في وقت متأخر حتى يأخذ الهضم وقته، مع الحرص على تناول الفواكه والخضراوات، وتنظيم برنامج ممارسة الرياضة حتى لا يكتسب الفرد بعض الكيلوجرامات خلال أيام العيد.

الحد من الأملاح:

واختتم الدكتور حسن بالقول: يجب بجانب عدم الإكثار من تناول اللحوم الحد من تناول المواد المالحة إذ تكثر فترة الأعياد زيادة دخول كمية الأملاح في الجسم عبر اللحوم والأسماك والأجبان والمكسرات والمخللات والأغذية المصنعة والوجبات السريعة، كما يجب تناول السوائل بشكل معتدل والعصائر الطازجة، والحد من مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة.

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