طقس العيد .. عواصف رعدية وأمطار مع أتربة مثارة وعوالق ترابية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، أن أيام العيد ستكون في فصل الربيع في أجواء تعتبر إجماليًا معتدلة، مبينًا أن دخول غرة شوال لهذا العام 1442 هـ، يوافق الثالث عشر من شهر مايو 2021 م، وهو من ضمن شهور الربيع.

ضباب وزيادة الرطوبة:

وبين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، أن المعلومات والبيانات الإحصائية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد تشير إلى إن معدلات الهطول المطري من (عواصف رعدية – أمطار) تتمركز على المناطق الجبلية الجنوبية والجنوبية الغربية وزيادة في نسبة الرطوبة مكونة الضباب في ساعات الصباح الباكر في حين تتأثر المناطق الساحلية منها بالعوالق والأتربة المثارة في بعض الفترات.

أتربة مثارة وعوالق:

وأكد أن المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المملكة العربية السعودية ستتأثر بالأتربة المثارة والعوالق الترابية مع نشاط في الرياح السطحية، وتوضح هذه المعلومات ارتفاعًا ملحوظًا في درجة الحرارة يصل إلى منتصف الأربعينيات على بعض المناطق بمعدل تقريبي (3-55) درجات مئوية.

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