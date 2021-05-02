رئيس فلكية جدة: الأقمار الصناعية ترصد بقعة شمسية جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رصدت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس اليوم الأحد اقتراب ظهور مظلة مغناطيسية لمنطقة نشطة على الطرف الجنوبي الشرقي للشمس، مما يشير إلى بقعة شمسية جديدة، وستصبح النواة المظلمة لهذه المنطقة النشطة مرئية بشكل كامل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ظهور الحلقات الإكليلية:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه المنطقة النشطة تشكلت قبل أيام على الجانب الآخر من الشمس، والآن ومع دوران الشمس حول محورها فإنها ستواجه الأرض قريبًا، مبينًا أن صورة الحدث التقطت عبر الضوء غير المرئي – بواسطة مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا – حيث تظهر الحلقات الإكليلية وهي عبارة عن أقواس تمتد من الشمس حيث البلازما تتحرك على طول خطوط المجال المغناطيسي والنقاط اللامعة هي مواقع حيث المجال المغناطيسي بالقرب من السطح بشكل قوي، لافتًا إلى أن هذا الحدث الفلكي يعتبر فرصة مثالية لمراقبة تطورات المنطقة النشطة بواسطة التلسكوبات المزودة بفلتر مخصص للشمس.

عواصف جيومغناطيسية صغيرة:

من جانب آخر أوضح المهندس أبو زاهرة، أنه يتوقع اليوم الأحد حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة (G1)، وذلك مع وصول سيل من الرياح الشمسية – بسرعة تزيد عن 500 كيلومتر بالثانية – إلى المجال المغناطيسي للكرة الأرضية، وتلك المادة الغازية دفقت من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي للشمس ويتوقع أن تظهر أضواء الشفق القطبي.

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