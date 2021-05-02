بعد رمضان عليكم بقياس نسبة الكوليسترول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الباطنة الدكتور خالد المصباح، أفراد المجتمع بتشخيص الكوليسترول بعد انتهاء الشهر الفضيل وخصوصًا الأشخاص الخاملين الذين لم يمارسوا أي نشاط رياضي منذ بدء الشهر الفضيل، موضحًا أن الفرد خلال هذا الشهر استهلك الكثير من الدهون المشبعة، لذا فإن معرفة وضع الكوليسترول الضار مهم جدًا حتى تكون صحة الفرد كما ينبغي.

الكوليسترول والإصابة بالسكتة القلبية:

ولفت إلى أن الكوليسترول الضار يعرف باسم “البروتين الدهني منخفض الكثافة”، وقد يؤدي إلى العديد من الأمراض في حال ارتفعت نسبته بالدم، إذ يعاني الكثيرون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والذي يترسب على جدران الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية، وهناك عوامل كثيرة تؤدي لارتفاع الكوليسترول بالدم منها الغذاء غير الصحي، والتدخين، وقلة الحركة والسمنة المفرطة.

تجنب الدهون المشبعة:

وبين أن الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة تؤدي إلى عدم توازن الكوليسترول في الدم، وتشمل هذه الأطعمة منتجات الدهون الحيوانية واللحوم المصنعة، ومع ذلك فهناك بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكنها منخفضة في الدهون المشبعة، كما أن اللحوم الخالية من الدهون والبيض وأنواع معينة من المأكولات البحرية كلها غنية بالكوليسترول ولكنها منخفضة الدهون المشبعة، لذا من المهم تقليل الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة لأنها تؤثر على كيفية تعامل الكبد مع الكوليسترول.

التخلص من الدهون:

وشدد الدكتور المصباح لتجنب الكوليسترول على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية، إذ يفضل ممارسة التمارين الرياضية 5 مرات أسبوعيًا حتى لو أحد أنواع الرياضة الخفيفة مثل المشي لمدة 20 دقيقة، التخلص من الدهون الزائدة بالجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي خالي من الدهون والسكريات التي تتسبب في زيادة الوزن، الابتعاد عن القلق والتوتر، تجنب التدخين، تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المهدرجة أو المتحولة، والتي توجد بشكل كبير في الوجبات السريعة.

ومن المهم تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والتقليل من ضغط الدم المرتفع، والتي لها دور في التقليل من الكوليسترول المرتفع بالدم، وينصح بتناول الفاصولياء الحمراء، والكمثرى، والتفاح، والكرنب ودقيق الشوفان وزيت الزيتون، والمكسرات بأنواعها والأفوكادو.

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