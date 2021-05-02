الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

مدير الحشود في المسجد النبوي : 850 ألف زائر منذ بداية رمضان

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

أوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج في المسجد النبوي المهندس محمد فقيهي أن الإدارة تُعنى بكل ما يتعلق بالحشود البشرية بالمسجد النبوي وحركتهم ورصد المخالفات التي تعرقل الحركة للحشود البشرية تنقلهم في ساحات المسجد وداخله.

وأشار المهندس فقيهي خلال لقائه عبر قناة الإخبارية أن الإدارة تتفرع إلى خمس إدارات ولكل إدارة مهام مستقله عن الإدارة الأخرى وجميعها تربطها خدمة الحشود البشرية.

إدارات مستقلة في خدمات المسجد النبوي

ولفت إلى وجود إدارات مستقلة في المسجد النبوي من بينها ما يلي:

إدارة الحشود والتي تُعنى بوضع الخطط ورسم المخططات للحشود البشرية والممرات، والتأكد من آليات تنفيذ الخطط التي توضع وحصر الأعداد اليومية التي تدخل المسجد النبوي ورصد الطاقة الاستيعابية ومرافقه والمواقع التي يمكن للزوار الصلاة فيها.

إدارة الممرات والتي تُعنى بتنظيم الممرات الداخلية حيث يوجد ١٥ ممرًا تقريبًا داخل المسجد النبوي و٢٢ ممرًا في ساحات المسجد وتعنى هذه الإدارة بتنظيم هذه الممرات وتركز على انسيابية المسجد النبوي.

خدمات التنقل والتي تعنى بتنقل الزوار داخل ساحات المسجد النبوي وأيضًا توفير مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد النبوي في ساحاته.

إدارة تنظيم الزيارة والتفويج المعنية بتنظيم الزيارة والسلام على النبي ﷺ في الروضة الشريفة.

أرقام وإحصائيات

وقال المهندس فقيهي إنه إلى الآن من بداية رمضان وحتى هذه الساعة تم استقبال ما يقارب على ٨٥٠ ألف زائر للمسجد النبوي في جميع الصلوات اليومية ولدينا أيضًا نقل ما يقارب من ٦ آلاف زائر داخل ساحات المسجد النبوي عن طريق عربات الجولف والتي تعنى بها إدارة خدمات التنقل.

وأوضح المهندس فقيهي أنه تم استقبال ما يقارب من ٦٠ إلى ٦٥ ألف زائر للسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما، وتم استقبال ما يقارب ٤٠ ألف مصلِ ومصلية في الروضة الشريفة.

وأشار المهندس فقيهي أنه تم رصد بعض المخالفات والتي تعنى بها إدارة الساحات التابعة لإدارة الحشود والتفويج ما يقارب ٢٠ ألف مخالفة من مخالفات الإجراءات الاحترازية والتجمع والظواهر السلبية في ساحات المسجد النبوي مبينًا أنها تمت معالجتها وعدم تكرارها في المستقبل.

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