شكرا لمتابعة خبر عن فيديو متداول لشخص يتنمر على مسنة تبيع في الشارع يثير موجة غضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار فيديو متداول لشخص يتنمر على "مسنة" تبيع الخضار بالشارع موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز "الفيديو" تنمر الرجل على البائعة المسنة وهو يقوم بالتقاط الصور للخضروات التي تقوم ببيعها، منتقدًا جلوسها على الطريق لبيع الخضروات.

وتداول المتابعون الفيديو منتقدين تصرف الرجل تجاه المسنة التي تعدى عمرها الـ 50 عامًا، وسط مطالبات بالتحقيق معه في فعله.