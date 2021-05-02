وزير شؤون القدس يدعوا المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح

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دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد الهدمي في بيان له، اليوم، إن “ما يجري جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية تستدعي التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي”، عاداً أن المواطنين في الشيخ جراح يواجهون حملة تطهير عرقي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأشار إلى العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان والتي تتهدد عشرات العائلات الفلسطينية.

وقال: “تضرب الحكومة الإسرائيلية القانون الدولي بعرض الحائط وتصر على تمرير مخططات استيطانية تستهدف التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين”.

وأضاف: “ما يجري هي عملية إحلال استيطاني في سياق مخطط مبرمج لطرد الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم بهدف إحلال المستوطنين مكانهم”.

Source akhbaar24

