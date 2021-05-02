- 1/2
- 2/2
︎
.
قرر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم (الأحد) إحالة مخالفة مشتبه بهما للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأوضح أنهما قاما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل أثناء التداول على أسهم عدة شركات مدرجة في السوق المالية السعودية “السوق”، وذلك بإدخال أحدهما أوامر شراء وبيع دون وجود نية لتنفيذها.
وأكد قيامهما بالتداول شراءً على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق، ثم الترويج لها من خلال المعرف الإلكتروني “رنو الهامورة” في منتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر السهم، ثم القيام بإدخال أوامر بيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن هذا الترويج.
وأشار المجلس إلى أن النيابة العامة أودعت الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “السوق المالية” تحيل مستثمرين اثنين للنيابة العامة بتهمة التلاعب في التداولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.