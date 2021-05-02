“السوق المالية” تحيل مستثمرين اثنين للنيابة العامة بتهمة التلاعب في التداولات

︎

.



قرر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم (الأحد) إحالة مخالفة مشتبه بهما للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وأوضح أنهما قاما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل أثناء التداول على أسهم عدة شركات مدرجة في السوق المالية السعودية “السوق”، وذلك بإدخال أحدهما أوامر شراء وبيع دون وجود نية لتنفيذها.

وأكد قيامهما بالتداول شراءً على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق، ثم الترويج لها من خلال المعرف الإلكتروني “رنو الهامورة” في منتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر السهم، ثم القيام بإدخال أوامر بيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن هذا الترويج.

وأشار المجلس إلى أن النيابة العامة أودعت الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

Source akhbaar24

