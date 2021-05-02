إيران تعلن التوصل لاتفاق إفراج عن سجناء أجانب.. وأميركا تنفي

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أورد التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، بأنه تم التوصل إلى صفقات للإفراج عن سجناء لهم علاقات مع الغرب محتجزين في إيران، وذلك نقلا عن مسؤول لم تكشف هويته.

وقال المسؤول إن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطهران سيشهد تبادل سجناء مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

ورد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على هذه التقارير، بالقول إنها “غير صحيحة”.

وأضاف: “كما قلنا، نثير دائما قضايا الأميركيين المحتجزين أو المفقودين في إيران. لن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم”.

كما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المسؤول قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بسداد المملكة المتحدة 400 مليون جنيه إسترليني مقابل إطلاق سراح امرأة بريطانية من اصول إيرانية.

ولم تقر المملكة المتحدة على الفور بأي صفقة من هذا القبيل.

Source akhbaar24

