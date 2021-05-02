عام / المملكة المتحدة تسجل 1,671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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لندن 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 1,671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,420,201 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,538 وفاة.

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19:57ت م

0178 Source spa.gov





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