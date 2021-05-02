مباحثات سعودية – أمريكية لبحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية

عقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اجتماعًا مرئيًا مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحثا خلال الاجتماع أوجه التعاون في المجالات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز ما تم في الشأن الثقافي بين البلدين في ظل علاقة الصداقة المتينة التي تجمع البلدين.

وثمّن وزير الثقافة مشاركة الجانب الأمريكي في فعالية نور الرياض التي أقيمت في الرياض في وقت سابق.

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