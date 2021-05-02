الصحة: لم يثبت ارتباط مباشر بأن تكون اللقاحات مسببة للوفيات في السعودية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن كل ما يشاع من أكاذيب حول اللقاحات، وأنها تسبب الوفاة بعيدة كل البعد عن الصحة.

وأوضح متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول أهم مستجدات فيروس كورونا، أنه حتى الآن لم يثبت ارتباط مباشر بأن تكون اللقاحات مسببة للوفيات في السعودية.

وأشار إلى أن جميع من هم فوق الـ75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق، مؤكدًا أن "الأيام المقبلة مهمة جدًا، ويجب أن نكون حذرين بها ونتقيد بالإجراءات الاحترازية".