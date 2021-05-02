«الصحة»: مواعيد أخذ لقاح كورونا ستكون متاحة.. ويجب التقيد بالاحترازات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الثلاثة أشهر الأخيرة، شهدت تذبذباً في تسجيل الحالات المسجلة في المملكة، تفاوتت بين الارتفاع والنزول مما يؤكد الحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وهي مرحلة مهمة جدًا، مشيراً إلى أن الحال ينطبق على الحالات الحرجة التي تسير بنفس اتجاه الحالات المسجلة.

وعن سير اللقاحات في المملكة، قال متحدث الصحة "إن إجمالي جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 9540336 جرعة معطاة، في كافة مراكز اللقاح بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزاً".

وأكد أن مواعيد أخذ الجرعة ستكون متاحة، لافتاً الانتباه إلى أن جميع من هم فوق الـ 75 عامًا سيكون مرحباً بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق.

وشدّد على الجميع ضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مفيدًا أن أخذ المسحة قبل تلقي اللقاح لا مبرر له ولا يستدعي ذلك، كما أن اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد؛ حيث أعلن الدكتور العبدالعالي تسجيل 937 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (419348) حالة، من بينها (9705) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1351) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (402664) حالة بإضافة (1120) حالة تعافٍ جديدة , كما بلغ عدد الوفيات (6979) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

ولفت النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9481702 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2505420 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 34182073 شخصا عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (17043238) فحصا مخبريا دقيقا.