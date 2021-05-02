نصف مليون زيارة لتطبيق «سكني» خلال إبريل 2021

سجّلت المنصّات الرقميّة التابعة لبرنامج "سكني" إقبالاً كثيفًا من قِبل الأسر السعودية خلال شهر إبريل الماضي من العام الجاري 2021 للتعرف والاستفادة من خيارات وخدمات التملك التي يقدمها برنامج "سكني" إلكترونيًّا على مدار الساعة، لتسهيل تملك الأسر السعودية وفق إجراءات سهلة وميسرة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وتجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة خلال شهر إبريل الماضي 511 ألف زيارة بمعدل يومي تجاوز 17 ألف زيارة، ويُقدم تطبيق "سكني" عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل خلال 30 ثانية ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًّا، والحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط https://qrco.de/bc6ZRk .

وتفاعّل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر مع أكثر من 27,347 استفسار، ويُقدم الحساب ([email protected]) الإجابات على جميع استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي أو الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

كما نفّذ مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 85 ألف اتصال، وأجاب موقع "سكني" على أكثر من 8 آلاف طلب واستفسار من خلال خدمة "راسلنا" على الموقع، وتمت معالجة 9687 اعتراضًا من خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 97 مشروعًا توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططًا توفّر 180,537 أرض سكنية حول المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.