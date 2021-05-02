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25639 مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - الرياض تتصدر المناطق الأعلى تسجيلا للمخالفات..

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس (25639) مخالفة، وذلك للمدة من 13 / 9 / 1442هـ حتى 19 / 9 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(7888)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5431)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4090)، ومنطقة القصيم بـ(1871)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1449)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(856)، ومنطقة تبوك بـ(826)، ومنطقة عسير بـ(784)، ومنطقة الباحة بـ(494)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(348)، ومنطقة جازان بـ(156)، ومنطقة نجران بـ(133).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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