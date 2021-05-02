«الغذاء والدواء» تحذر من استخدام رقائق الألومونيوم والقصدير في الطعام

حذّرت هيئة الغذاء والدواء، من استخدام رقائق الألومونيوم في الطبخ، واستعمال القصدير في الطهي أو تسخين الأغذية.

وعبر حسابها على "تويتر"، أكدت الهيئة على أهمية تخصيص لوح تقطيع لكل منتج غذائي على حدة، مشيرة إلى أن استخدام لوح تقطيع واحد للمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل كالخبز والسلطات، وأخر خاص بتقطيع اللحوم النيئة والدواجن.

وأكدت الهيئة أن "استخدام القصدير في الطهي أو تسخين الأغذية قد يؤدي إلى تلوث الطعام"، كما أن استخدام رقائق الألمنيوم في الطبخ يزيد من فرصة هجرة عنصر الألمنيوم للطعام، مما قد يضر بصحة الإنسان.

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