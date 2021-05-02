أخبار السعودية اليوم.. الصحة تؤكد أن الإشاعات حول اللقاحات مغلوطة.. والمنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 م الموافق 2021م منها: جميع من هم فوق الـ75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق، و المنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر، و هيئة حقوق الإنسان توضّح ضوابط التبرع بالأعضاء البشرية.

متحدث الصحة: جميع من هم فوق الـ75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن جميع من هم فوق الـ 75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق.

الصحة: المنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إن المنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر.

هيئة حقوق الإنسان توضّح ضوابط التبرع بالأعضاء البشرية

أوضحت هيئة حقوق الإنسان ضوابط التبرع بالأعضاء البشرية، كما أوضحت أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، علي أن يجري ذلك بطريقة موثقة ومكتوبة.

10 أسباب للاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليهم

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 10 أسباب لاستبعاد الموظف من نظام التأمينات الاجتماعية عند تركه العمل.

الصحة: الإشاعات حول اللقاحات مغلوطة وتجاوزنا ١٧ مليون فحص

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إنَّ إجمالي الفحوصات المخبرية بشأن فيروس كورونا تجاوزت 17 مليون فحص.

إغلاق 10 منشآت ورصد 55 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1333 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وأسفرت عن إغلاق 10 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 55 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

رئيس البريد السعودي يدشن فروع الهوية الجديدة «سُبل»

دشَّن رئيس مؤسسة البريد السعودي "سُبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، الفروع الجديدة للبريد، التي تحمل الهوية الجديدة وتمَّ تطبيقها في فرعي الروضة والياسمين بالرياض.

الدفاع المدني ينبه إلى هطول أمطار على جازان تستمر حتى التاسعة مساءً

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من هطول أمطار على منطقة جازان حتى الساعة التاسعة مساءً.

من الاثنين للجمعة.. استمرار فرص هطول أمطار ربيعية على عدد من المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول أمطار ربيعية على عددٍ من مناطق المملكة، من يوم غدٍ الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بالجوف تقدم خدماتها في مركز جماجم

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف اليوم، خدماتها للرجال والنساء في محافظة القريات بمركز جماجم ولمدة ثلاثة أيام.

خبير أرصاد يتوقع سحبًا ممطرة وعدم استقرار جوي لمدة 48 ساعة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، سحب ممطرة على أقصى شمال شرق المملكة، ناتجة عن تقدم منخفض جوي مسببًا حالة من عدم الاستقرار الجوي، مشيرًا إلى أنّه يكون أكثر نشاطًا على جبال عمان والإمارات خلال الـ 48 ساعة القادمة.

أبشر: تحويل مبالغ السيارات المشتراة مشروط بإضافة رسوم المبايعة

قالت منصة أبشر، إنَّ تحويل مبالغ السيارات المشتراة مشروط بإضافة رسوم المبايعة.

هدف: 7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد

حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف 7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، والتي يمكن من خلالها حجز موعد مع مرشد مهني يساعد في معرفة أحدث الطرق للحصول على وظيفة ووضع خطة تطوير مهنية.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. مفتي عام المملكة يوضح حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح.. وتنويه جديد من وزارة الصحة لكبار السن

أخبار السعودية اليوم.. وزارة التعليم تعلن 5 ضوابط لفتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية.. ورفع الطاقة الاستيعابية لـ«الحرم» إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ