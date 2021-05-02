إحالة 18 معلنا ومعلنة على snapchat إلى الجهات المختصة

وأشار إلى أن الوزارة أحالت 18 معلنا ومعلنة على سناب شات للجهات المختصة لعدم التزامهم بالإجراءات والإعلان للتجمع وزيارة المنشآت، من بينهم معلنة تسببت في مخالفة 6 منشآت وإغلاق منشأتين في عرعر لعدم التزامها بالإجراءات والإعلان ودعوة المتسوقين لزيارة تلك المنشآت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا الذي نظمه وزارة الصحة اليوم.
وأضاف الحسين أن الفرق الرقابية للتجارة نفذت خلال شعبان ورمضان أكثر من 171 ألف جولة رقابية لمتابعة الالتزام، وخالفت أكثر من 5,800 منشأة.
وأوضح الحسين أن الفترة المقبلة يتوقع تزايد الاقبال من المستهلكين على محلات بيع مستلزمات العيد، مثل الملابس، والذهب والمجوهرات، والحلويات، مفيدا أنه لتجنب الزحام قدمت الوزارة للمستهلك 3 نصائح وهي تجنب التسوق في أوقات الذروة (9م - 2 ص)، والتسوق في أوقات مختلفة «مثل الفترة الصباحية أو بعد الظهر، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية الموثوقة, مشيرا إلى أن التسوق خارج أوقات الذروة يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند الكاشير بنسبة 90% (من 30 دقيقة إلى 3 دقائق فقط).
وأضاف أنه تم توجيه المنشآت التجارية والأسواق في حال الوصول للطاقة الاستيعابية الكافية داخل المول بإغلاق المداخل وعدم استقبال عملاء جدد والاعتذار منهم، ومنع أي زحام في الخارج، مبينا أن المولات ملزمة بباركود التجمع لتطبيق (توكلنا) للتحكم في الطاقة الاستيعابية وضبط أعداد المتسوقين، ومنع أي تجمهر عند المداخل والمخارج.
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