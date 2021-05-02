إحالة 18 معلنا ومعلنة على snapchat إلى الجهات المختصة

جدّد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين التأكيد على منع 4 ممارسات تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية، وهي منع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة. وأبان أن المنشأة التي لا توفر بيئة تسوق آمنة لعملائها ستكون عرضة للعقوبات، وكذلك المعلنين الداعين للتجمع والتزاحم، مشيرا إلى أنه خلال شهري شعبان ورمضان تم إغلاق 11 مولاً ومركزاً تجاريا، منها مول في تبوك أدخل 10 آلاف متسوق، ولم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، ومركزان تجاريان في عرعر ونجران استعانا بمعلنين في (سناب شات) وتجاوزت الطاقة الاستيعابية 4 آلاف متسوق، ومركز تجاري في الباحة استعان بمعلنين لإقامة حفل افتتاح وتوزيع هدايا.

وأشار إلى أن الوزارة أحالت 18 معلنا ومعلنة على سناب شات للجهات المختصة لعدم التزامهم بالإجراءات والإعلان للتجمع وزيارة المنشآت، من بينهم معلنة تسببت في مخالفة 6 منشآت وإغلاق منشأتين في عرعر لعدم التزامها بالإجراءات والإعلان ودعوة المتسوقين لزيارة تلك المنشآت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا الذي نظمه وزارة الصحة اليوم.

وأضاف الحسين أن الفرق الرقابية للتجارة نفذت خلال شعبان ورمضان أكثر من 171 ألف جولة رقابية لمتابعة الالتزام، وخالفت أكثر من 5,800 منشأة.

وأوضح الحسين أن الفترة المقبلة يتوقع تزايد الاقبال من المستهلكين على محلات بيع مستلزمات العيد، مثل الملابس، والذهب والمجوهرات، والحلويات، مفيدا أنه لتجنب الزحام قدمت الوزارة للمستهلك 3 نصائح وهي تجنب التسوق في أوقات الذروة (9م - 2 ص)، والتسوق في أوقات مختلفة «مثل الفترة الصباحية أو بعد الظهر، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية الموثوقة, مشيرا إلى أن التسوق خارج أوقات الذروة يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند الكاشير بنسبة 90% (من 30 دقيقة إلى 3 دقائق فقط).

وأضاف أنه تم توجيه المنشآت التجارية والأسواق في حال الوصول للطاقة الاستيعابية الكافية داخل المول بإغلاق المداخل وعدم استقبال عملاء جدد والاعتذار منهم، ومنع أي زحام في الخارج، مبينا أن المولات ملزمة بباركود التجمع لتطبيق (توكلنا) للتحكم في الطاقة الاستيعابية وضبط أعداد المتسوقين، ومنع أي تجمهر عند المداخل والمخارج.