السعودية اليوم / مفوضية العون الإنساني تثمن جهود الندوة العالمية



الخرطوم 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

ثمنت مفوضية العون الإنساني في السودان جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وسرعة استجابتها وقت الأزمات وتخفيفها عن المتضررين والمنكوبين في أزماتهم وشدائدهم.

جاء هذا في خطاب شكر وجهته المفوضية إلى الندوة العالمية أشادت فيه على ما قدمته من المساعدات العاجلة للمتضررين من فيضان النيل بولاية النيل الأزرق بالسودان.

وذكر مفوض العون الإنساني منصور عبيد، أن ما قدمته الندوة العالمية كان له بالغ الأثر في التخفيف على المتأثرين، مبدياً أمله في أن تواصل الندوة عطاءها للمساهمة في إعمار هذه المنطقة التي شرد الفيضان سكانها وجرف منازلها وأحياءها.

من جانبه، ثمن مدير مكتب الندوة في السودان جهود المملكة العربية

// انتهى //

19:25ت م

0173



الخرطوم 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسثمنت مفوضية العون الإنساني في السودان جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وسرعة استجابتها وقت الأزمات وتخفيفها عن المتضررين والمنكوبين في أزماتهم وشدائدهم.جاء هذا في خطاب شكر وجهته المفوضية إلى الندوة العالمية أشادت فيه على ما قدمته من المساعدات العاجلة للمتضررين من فيضان النيل بولاية النيل الأزرق بالسودان.وذكر مفوض العون الإنساني منصور عبيد، أن ما قدمته الندوة العالمية كان له بالغ الأثر في التخفيف على المتأثرين، مبدياً أمله في أن تواصل الندوة عطاءها للمساهمة في إعمار هذه المنطقة التي شرد الفيضان سكانها وجرف منازلها وأحياءها.من جانبه، ثمن مدير مكتب الندوة في السودان جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا فيما قدمته من إسهامات خيرية ومساعي إنسانية تحتاجها كثير من المناطق والمجتمعات.// انتهى //19:25ت م0173

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