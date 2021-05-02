السعودية اليوم / أمين منطقة القصيم يدشن حملة "ممتثل"



بريدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

دشَّن أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، اليوم، حملة "ممتثل" التي تنفذها أمانة المنطقة وكافة بلديات المنطقة في المراكز التجارية والمجمعات التجارية بمدينة بريدة وبقية محافظات المنطقة، وذلك لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من

وتهدف الحملة إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وتتضمن الرسائل التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، وهي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.

// انتهى //

19:06ت م

0166



بريدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسدشَّن أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، اليوم، حملة "ممتثل" التي تنفذها أمانة المنطقة وكافة بلديات المنطقة في المراكز التجارية والمجمعات التجارية بمدينة بريدة وبقية محافظات المنطقة، وذلك لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة .وتهدف الحملة إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.وتتضمن الرسائل التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، وهي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.// انتهى //19:06ت م0166

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة القصيم يدشن حملة "ممتثل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.