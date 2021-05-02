شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الفروع الجديدة للبريد عبر الهوية "سُبُل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس مؤسسة البريد السعودي "سُبل" آنف بن أحمد أبانمي الفروع الجديدة والتي تحمل الهوية الجديدة والتي تم تطبيقها في فرعي الروضة والياسمين في العاصمة الرياض، والذي سيكون بمثابة اللبنة الأولى لانطلاق مشروع تطوير الفروع في المستقبل تعزيزاً لاستراتيجية التحول والتي تهدف إلى تعزيز تجربة العميل وتقديم خدمات بريدية لوجستية عالمية المستوى في جميع فروع سبل، حيث تم تصميم الفروع بشكل عصري ومميز وبتجهيزات خاصة للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيقدم في الفرع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة مثل أوفر وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب المنتجات والخدمات مثل اكسبريس، اقتصادي، الرسائل، تجهيز الشحنات، تسليم واستلام منتجات التجارة الالكترونية وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.

وتعد هذه الفروع الخطوة الأولى لافتتاح فروع أخرى خلال هذا العام في كافة مدن المملكة تحمل هوية "سُبل"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته التحول وتحقيق أهدافها في تقديم نموذج عمل مختلف يركز على تعزيز تجربة العميل ليكون البريد السعودي "سُبل" المشغل الوطني الرائد في الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة.

الجدير بالذكر بأن الفروع هي من أصل 8 نماذج سوف تطبق في جميع مناطق المملكة تم من خلالها تمكين المرأة في اول تجربة لقيادة شابات سعوديات لديهن " التأهيل و القدرة و الشغف" مع فريق من 10 سيدات تم تأهيلهن في برنامج متخصص لمده 60 يوم ليرسموا قصة نجاح جديدة عنوانها دائما التميز في تقديم الخدمة.