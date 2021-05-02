شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الفروع الجديدة للبريد عبر الهوية "سُبُل" والان نبدء بالتفاصيل
وسيقدم في الفرع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة مثل أوفر وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب المنتجات والخدمات مثل اكسبريس، اقتصادي، الرسائل، تجهيز الشحنات، تسليم واستلام منتجات التجارة الالكترونية وذلك للارتقاء بخدمة العملاء.
وتعد هذه الفروع الخطوة الأولى لافتتاح فروع أخرى خلال هذا العام في كافة مدن المملكة تحمل هوية "سُبل"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته التحول وتحقيق أهدافها في تقديم نموذج عمل مختلف يركز على تعزيز تجربة العميل ليكون البريد السعودي "سُبل" المشغل الوطني الرائد في الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة.
الجدير بالذكر بأن الفروع هي من أصل 8 نماذج سوف تطبق في جميع مناطق المملكة تم من خلالها تمكين المرأة في اول تجربة لقيادة شابات سعوديات لديهن " التأهيل و القدرة و الشغف" مع فريق من 10 سيدات تم تأهيلهن في برنامج متخصص لمده 60 يوم ليرسموا قصة نجاح جديدة عنوانها دائما التميز في تقديم الخدمة.