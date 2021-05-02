‏الداخلية: السماح للمتعافين من كورونا‬ بالسفر للخارج قبل مرور 6 أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيكون بمقدور المتعافين من فيروس كورونا السفر إلى الخارج حتى قبل مرور 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

وحددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر إلى الخارج والتي من بينها المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

التقيد بالإجراءات الاحترازية

وشدّد مصدر في وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وحث المصدر المسافرين إلى أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.



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