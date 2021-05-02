استعلام عن قرض الراجحي 1442 عبر الموقع الرسمي www.alrajhibank.com.sa

يعرف بنك الراجحي بأنه من أهم وأكبر البنوك التمويلية في السعودية، والتي يوفر قروض تمويلية بهدف حل مشاكل العملاء التي تقترن بالأمور المالية، وذلك من أجل تطوير اقتصاد البلاد الناتج عائده عن طريق المشاريع التي يقوم بتأسيسها العملاء من خلال القروض التي تقترض من بنك الراجحي.

كما قام بنك الراجحي بتطوير ذاته، وتقدمها للعملاء بهدف أن يستفيد العملاء من تلك البرامج، بالإضافة إلى أنه يمنح الأفراد حرية التصرف في مبلغ القرض بما يتناسب مع رغبات واحتياجات الأشخاص من التمويلات.

برنامج تمويل الراجحي الشخصي الجديد (2021)

يقدم هذا البرامج حقيبة من برامج التمويل ويوفر هذا النوع من التمويلات قضاء جميع احتياجاتهم، والتي تتمثل في ( التزامات مالية، ديوان متراكمة علي أصحاب المشاريع) وغيره من الأمور التي تسوق الأشخاص لأخذ قروض تمويلية من ( بنك الراجحي).

تصل فترة تسديد هذا القرض إلى (60) شهرا، وذلك وفقاً لقيمة القرض التي تم سحبه من بنك الراجحي، طبق الشروط والقواعد التي تحددها إدارة البنك فس المملكة العربية السعودية بالتالي، حتي يمكنك تقديم طلب للحصول على قرض تمويلي من بنك الراجحي الشخصي الجديد، يجب أن تتبع الخطوات الآتية:-

قم بتسجيل الخول من خلال (موقع المصرف الراجحي). قم بالضغط على( أيقونة المصرفية الشخصية) التي توجد في الشريط أعلى الصفحة. من خلال هذه الأيقونة اختر ( التمويل). ومن ثم اضغط علي مربع ( تعرف على المزيد) الذي يوجد في مربع التمويل الشخصي (وطني) والذي يتميز باللون الأزرق. وبعدها اضغط على مربع ( تقدم بطلبك الآن) الذي يوجد في أعلى الشاشة . أدخل جميع البيانات المطلوبة في الطلب . وفي النهاية اضغط على مربع ( submit).

برنامج تمويل الراجحي الشخصي المرن الجديد (2021)

يعد هذا البرنامج من اكثر التمويلات طلبا اعتماداً علي المميزات التي يقدمها للأفراد بهدف تسهيل أخذ قرض من بنك الراجحي ، لذلك قام بنك الراجحي بتقديم (تمويل الراجحي الشخصي المرن الجديد) ، وذلك عن طريق قيام الفرد المستفيد باتباع الخطوات الآتية:-