السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنهي تنفيذ أربعة جسور مشاة في حاضرة الدمام



الدمام 20 رمضان 1442 هـ الموافق 2 مايو 2021 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية , تنفيذ أربعة جسور للمشاة في حاضرة الدمام، بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة، وذلك ضمن خطتها المتبعة لتنفيذ عدد من الجسور في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الجسور التي جرى الانتهاء منها، تشمل طُرق الملك فهد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد (الجسر الرابع)، والخليج بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز بمحافظة الخبر، مشيرا إلى أن هذه الجسور تم إنشاؤها أمام المجمعات التجارية الكبيرة حفاظا على سلامة الجميع.

وأفاد أن أمانة الشرقية تعمل حاليا على تنفيذ المراحل الأخيرة من جسر مشاة على طريق الملك خالد بن عبد العزيز لربط حي الخزامى؛ بحي الجسر بالعزيزية في الخبر، ليصبح عدد جسور المشاة المنفذة في حاضرة الدمام 18 جسراً، مشيرا إلى أن هناك عدة معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر المشاة أبرزها المشاكل المرورية وغيرها، مبينا أنه جرى تنفيذ الجسور وفقا للمعايير الهندسية مع وجود مصاعد كهربائية لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الإعاقة.

// انتهى//

18:01ت م

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