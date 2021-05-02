السعودية اليوم / محافظة جدة تبدأ متابعة تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء



جدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

تبدأ محافظة جدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة متابعة تنفيذ التنظيمات الجديدة لأوقات أعمال البناء في المشاريع الإنشائية التي تم إقرارها مؤخرًا، اعتباراً من شوال القادم , إنفاذاً لتوجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكدت التنظيمات ضرورة الحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية، إلى جانب أن يكون الوقت الكامل لأعمال البناء خلال الفترة من 6 صباحاً إلى 6 مساءً من الأحد إلى الخميس، والسبت من 1 ظهرًا حتى 6 مساءً، في حين لا يُسمح بالعمل يوم الجمعة، فيما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلا لتكون من الساعة الـ 9 صباحًا إلى 5 مساءً، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وألزمت التنظيمات الجديدة المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، فيما سيتم مراجعة تلك التنظيمات بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير.

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17:43ت م

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