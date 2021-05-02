السعودية اليوم / تعليم الرياض يحقق جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021 .



الرياض 20 رمضان 1442 الموافق 2 مايو 2021 واس.

حققت إدارة تعليم منطقة الرياض جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2021م، الذي أقيم عن بُعد خلال المدة من 20 إلى 26 أبريل الماضي ، كما أُعلنت نتائجه اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز الطالب محمد الهدلق بالصف الأول الثانوي بمدارس الرواد العالمية بالميدالية البرونزية, ونال الطالب محمد الحديثي بالصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض الأهلية العالمية الميدالية البرونزية .

ومثَّل الطالبان من تعليم الرياض المملكة ضمن فريق "موهبة " المكوّن من ستة طلاب, ليرتفع رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 3 ميداليات فضية و15 برونزية .

ونوه مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي بهذا الإنجاز, مؤكدًا أن ما حققه طلاب تعليم الرياض هو فخر لتعليم المنطقة الزاخر بالطلاب المبدعين والموهوبين في مختلف العلوم والمجالات .

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17:38ت م

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