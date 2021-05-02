السعودية اليوم / تمريض جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يحصل على اعتماد هيئة تعليم التمريض الأمريكية



الدمام 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

حصل برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض (BSCN) بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة اعتماد التعليم في التمريض الأمريكية (ACEN)، الجهة المسؤولة عن الاعتماد الدولي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا للتمريض والمعترف بها من قبل وزرة التعليم الأمريكية USDE ومجلس اعتماد التعليم العالي CHEA.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الربيش أن اعتماد ACEN هو علامة على التميز الأمر الذي يخلق للجامعة منصة للتقدم عالميًا، مؤكدا التزام الجامعة بتبني أعلى المعايير في التعلم والتعليم لإعداد القوى العاملة في المستقبل، مشيرا إلى أن حصول برنامج بكالوريوس التمريض على الاعتماد الدولي من ACEN يعد تأكيدا على استيفائه معايير عالية الجودة في التعليم والتدريب تشمل الرسالة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمناهج الدراسية والموارد والمخرجات، مشيدا بجهود منسوبي كلية التمريض في تحقيق هذا الإنجاز الذي تمتد فترة صلاحيته خمس سنوات تبدأ من 2020م إلى 2025م ويمكن تجديدها.

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17:37ت م

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