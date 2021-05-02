اقتصادي / مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10365.51 نقطة



الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أغلق مؤشر الأسهم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 321 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 341 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سيرا، و متطورة، و ملاذ للتأمين، و المستشفى السعودي الألماني، ومكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين، وأبو معطي، وساكو، والعمران، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.72% و 4.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وسويكورب وابل ريت، و كيمانول، و إعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سيرا، و دار الأركان، والراجحي، ومتطورة ، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 534.16 نقطة ليقفل عند مستوى 23674.95 نقطة، بتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 192 ألف سهم تقاسمتها 550 صفقة.

// انتهى //

17:36ت م

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الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 53.47 نقطة ليقفل عند مستوى 10365.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 321 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 341 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سيرا، و متطورة، و ملاذ للتأمين، و المستشفى السعودي الألماني، ومكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اللجين، وأبو معطي، وساكو، والعمران، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.72% و 4.92%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وسويكورب وابل ريت، و كيمانول، و إعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سيرا، و دار الأركان، والراجحي، ومتطورة ، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 534.16 نقطة ليقفل عند مستوى 23674.95 نقطة، بتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 192 ألف سهم تقاسمتها 550 صفقة.// انتهى //17:36ت م0150

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10365.51 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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