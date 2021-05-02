السعودية اليوم / فلسطين تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 وفاة، و512 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 142 مصابا بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 358 مريضا.

// انتهى //

17:32ت م

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رام الله 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 وفاة، و512 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و1117 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 142 مصابا بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 358 مريضا.// انتهى //17:32ت م0149

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