ثقافي / " طائف الورد " تجسيد لأهمية الجمال في التجربة الإنسانية



الطائف 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

تتواصل فعالية مهرجان "طائف الورد" الذي تنظمه وزارة الثقافة، ويستمر حتى يوم 29 رمضان، متضمناً أنشطة وفعاليات متنوعة تدور حول الصناعات المرتبطة بالورد الطائفي واستخداماته المتعددة، بمشاركة فنانين ومزارعين ومهتمين بهذه الصناعة من أبناء محافظة الطائف .

وأوضحت الفنانة التشكيلية نوف الشريف -المدعوة من قِبل وزارة الثقافة للمشاركة في الورش التشكيلية الخاصة بفعالية "طائف الورد" الذي يحتضنه متنزه الردف بالطائف- أن الأعمال الفنية التي تقام في المناسبات والمهرجانات المحلية من شأنها أن تسهم في التواصل العالمي للفنانين وعبور الأعمال التي تجسّد تاريخ وثقافة المدن .

وقالت: "تحتوي الفعالية على ورش مفتوحة للفن التشكيلي، في خطوة واعية من القائمين عليها بأهمية وجود الفن كوسيلة لتوثيق أنماط الجمال المكونة لهوية المدينة، فقيام وزارة الثقافة بدعوة الفنانين التشكيليين هو دليل حرص واهتمام على ضرورة وجودهم كمطلب حضاري لتوسيع مفهوم الفن وأثره الإيجابي في الارتقاء بالمجتمعات الإنسانية، ولا شك أن تأثيره سيكون أعمق في المحافل المجتمعية البسيطة، الأمر الذي سيساعد في توطيد العلاقة بين الفن والمجتمع ضمن مكونات بيئتهم المتمثلة في الورد الطائفي.

وأبانت الشريف أن المهرجان اشتمل على الكثير من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والفنية التي تركز في مجملها على تسليط الضوء على الورد الطائفي وقيمته التاريخية .

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17:14ت م

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