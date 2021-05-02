

مكة المكرمة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أجرى قسم العمليات الجراحية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ٣٢٠٠ عملية جراحية ناجحة منذ 6 أشهر مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشملت العمليات جراحات القلب والأوعية الدموية، وجراحة الصدر، وجراحة الكبد و القنوات المرارية، وجراحة القولون و المستقيم، وجراحة الغدد الصماء والثدي، وجراحة الأورام النسائية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وجراحة العيون، والجراحة المتقدمة في العظام والمفاصل، وجراحة أورام المسالك البولية، وجراحات السمنة، وزراعة الكلى، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات التجميل، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الوجه والفكين، وأخيراً علاج الآلام و التخدير.

وبلغت نسبة إشغال غرف العمليات خلال هذه المدة ما نسبته ٨٦% ، بينما بلغت نسب الإلغاء أقل من ١٠%، حيث كان لتطبيق إجراء العمليات بيوم الدخول نفسه - التي بلغت ١٠١٣ عملية ما نسبته ٣٢% - أثراً كبيراً في تجويد استخدام الموارد وتقليل مدة بقاء المرضى بالمستشفى حفاظاً على سلامتهم وتسريعا في استقبال الحالات الجديدة من خلال توفير السعة السريرية.

// انتهى //

17:11ت م

0145





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تجري أكثر من ٣٢٠٠ عملية جراحية بمختلف التخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.