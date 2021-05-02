

بريدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أطلق مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم مبادرة سيولة الدم التي تعدّ إحدى المبادرات النوعية للمركز والأولى من نوعها على مستوى المملكة .

وتهدف المبادرة إلى تقليل عدد مراجعي سيولة الدم من مرضى المركز إلى ما يقارب الصفر لمبنى عيادات القلب بالقصيم ، إضافة إلى خدمة المراجعة عن بُعد من خلال "اختبار نقطة الرعاية" في المستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية القريبة من أماكن سكنهم وتوصيل علاج السيولة المطلوب للمنزل عبر البريد السعودي بالتعاون مع صيدلية مستشفى الملك فهد التخصصي.

يذكر أن المركز يخدم شريحة كبيرة من مرضى سيولة الدم الذي تجاوز عددهم 6991 مريضا من داخل القصيم ، كما بلغ عدد المراجعين من خارج المنطقة أكثر من 1800 مريض .

// انتهى //

16:53ت م

0135





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يطلق مبادرة سيولة الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.