السعودية اليوم / الأردن تسجل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 688519 حالة شفاء بعد تسجيل 3509 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8897 حالة.

// انتهى //

16:51ت م

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عمّان 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 712901 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 688519 حالة شفاء بعد تسجيل 3509 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8897 حالة.// انتهى //16:51ت م0132

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