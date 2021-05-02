عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: العيد يوم الخميس 13 مايو

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع: إن هلال شوال لن يُرى مساء يوم الثلاثاء الموافق 29/ 9/ 1442، وإن عيد الفطر سيكون يوم الخميس الموافق 13 ‏/5‏ / 2021.



وأضاف: من المعلوم أن رمضان هذا العام 1442 ثبت دخوله شرعاً يوم الثلاثاء الموافق 13 ‏/4‏/ 2021 ميلادي وعدد أيامه ثلاثون يوماً وفق صحيفةالرياض.

ذلك أن ولادة شهر شوال تكون في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 الساعة 9:59، حيث إن شمس يوم الثلاثاء تغرب بعد غروب القمر الساعة 6:51 دقيقة، ويغرب القمر قبلها الساعة 6:38 دقيقة، ‏وبين غروبي القمر والشمس ثلاث عشرة دقيقة. فليلة الأربعاء هي ليلة آخر يوم من رمضان ويوم الأربعاء هو اليوم المكمل لرمضان 30 يوماً، فيكون يوم الخميس الموافق 13 ‏/5‏ /2021 هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر، جعله الله عيداً فيه السعادة للمسلمين، وحقق الأمن والاستقامة والهداية لهم أجمعين، وصدور بيان من المحكمة العليا بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء الموافق 29/ 9/ 1442 إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي، وإلا فلن يرى لأمرين: أحدهما أن الهلال في هذه الليلة غرب قبل غروب الشمس بثلاث عشرة دقيقة، والثاني أن ولادة شهر شوال كان بعد غروب القمر ثم غروب الشمس بعده مساء يوم الثلاثاء 29/ 9/ 1442.