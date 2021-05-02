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وزارة الصحة السعودية تعلن عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 2 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة دون الألف اليوم حيث تم تسجيل 937 إصابة جديدة  فيما تم رصد تعافي 1120 حالة، ووفاة 11 حالة.

 

ووفقاً للإحصاء فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 419.348 حالة، من بينها 9705 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1351 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 402.664 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6979 حالة وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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