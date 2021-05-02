سهم سيرا يغلق مرتفعًا 7.72 %

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم سيرا اليوم مرتفعًا بحوالي 15.4 ريال أو ما يعادل 7.72 % من قيمة السهم فيما بلغ عدد الصفقات المتداولة اليوم 22,155 بمتوسط 1,329 سهمًا في الصفقة الواحد.

أداء سهم سيرا اليوم

وبلغت الكمية المتداولة من أسهم سيرا اليوم 29,442,676 سهمًا بقيمة 619,772,138.00 ريال، وكان سعر الإغلاق السابق للسهم عند 19.94 ريال فيما تم افتتاح التداول اليوم عند 19.96 ريال بينما بلغ السعر الأعلى 21.78 ريال وكان أدنى سعر للسهم هو 19.96 ريال.

أداء سوق الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 53.47 نقطة ليقفل عند مستوى 10365.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 321 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 341 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سيرا، ومتطورة، وملاذ للتأمين، والمستشفى السعودي الألماني، ومكة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اللجين، وأبو معطي، وساكو، والعمران، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.72% و4.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وسويكورب وابل ريت، وكيمانول، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والراجحي، ومتطورة، والجوف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 534.16 نقطة ليقفل عند مستوى 23674.95 نقطة، بتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 192 ألف سهم تقاسمتها 550 صفقة.

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