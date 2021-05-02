الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

صلاة التهجد

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكيدًا لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29 / 8 / 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة، تؤكد الوزارة على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

من جهة أخرى يدخل قرار وزارة الشؤون الإسلامية بشأن جمع صلاة التراويح وصلاة القيام مع صلاة العشاء اعتبارًا من ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جمع صلاة التراويح والقيام

وفي وقت سابق صدر تعميم من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

فقد أوصت بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة؛ وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات؛ نظرًا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليًّا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

شارك الخبر