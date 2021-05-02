الأمن البيئي يوقف 59 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (59) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (36) مواطنًا و(23) مقيمًا من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1899) رأسًا من الإبل و(930) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.



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