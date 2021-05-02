وكيل الموارد البشرية لـ “المواطن”: جاهزون لإخراج زكاة الفطر في موعدها الشرعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

بيّن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، جاهزية الجمعيات الخيرية في مناطق ومحافظات المملكة لتوزيع الزكاة في موعدها المحدد شرعًا، وذلك بعد إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات ومبادرة زكاتك من بيتك.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” أن المملكة لديها منظومة قوية من الجمعيات الأهلية والتي تمثل مؤسسات المجتمع المدني ويُعتمد عليهم وسبق وأن تم الاعتماد عليهم في بدء الجائحة، والآن يتم العمل معهم بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية ومجالس المناطق.

مزايا منصة تبرع وتمكن منصة “تبرّع” مستخدميها عبر خيار “زكاة الفطر” من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم استخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر. تيسير إخراج الزكاة وتأتي إضافة هذا الخيار للمنصة بهدف تيسير إخراج الزكاة ونشر بهجة العيد لدى جميع أفراد المجتمع وطبقاته، ضمن أحد التصنيفات في منصة “تبرّع” الذي يحتوي إلى جانب ذلك “الصدقة، والكفارة”.

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