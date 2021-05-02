قرار جمع صلاتي التراويح والقيام يدخل حيز النفاذ الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

يدخل قرار وزارة الشؤون الإسلامية بشأن جمع صلاة التراويح وصلاة القيام مع صلاة العشاء اعتبارًا من ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تخفيف صلاة التراويح في 5 تسليمات

وقبل شهر رمضان المبارك صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

صلاة القيام والتراويح في 30 دقيقة

كذلك صدر تعميم من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

فقد أوصت بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة؛ وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشيات؛ نظرًا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليًّا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس. تطبيق الاحترازات يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تطبق الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد بشكل مستمر ويتم إغلاق أية مساجد يتم فيها رصد حالات كورونا بين المصلين لحين انتهاء أعمال التعقيم والرش والتطهير ومن ثم إعادة فتحها مع توفير أجهزة لقياس حرارة المصلين والتشديد على وضع الكمامات واستخدام سجادة صلاة لكل شخص.



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