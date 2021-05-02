السعودية | الصحة السعودية: الأيام المقبلة مهمة جداً ويجب الحذر خلالها والتقيد بالإجراءات

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: الأيام المقبلة مهمة جداً ويجب الحذر خلالها والتقيد بالإجراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شددت وزارة الصحة السعودية على أهمية الأيام المقبلة، وأن الحذر خلالها أكبر من سابقتها، ويجب الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وحذرت من تحول أيام أعياد الفطر المباركة إلى أيام مؤسفة إذا كان هناك تراخٍ في اتباع الاحترازات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي اليوم (الأحد)، إننا لا زلنا في مرحلة تذبذب في المنحنى الوبائي للفيروس، وأكد أن الأيام المقبلة مهمة جدًا خاصةً خلال أيام الأعياد.

وحول لقاح الفيروس، قال المتحدث إن السعودية لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بتلقي اللقاح، محذراً من الشائعات المتداولة بهذا الخصوص، وشدد على أهمية التوجه إلى أقرب مستشفى في حالة وجود أعراض شديدة بعد تلقي لقاح كورونا، أو في حالة استمرار الأعراض لأكثر من ثلاثة أيام.

من جهته، جدد المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في المحلات والمراكز التجارية، خاصةً أن هذه الفترة تعتبر ذروة التسوق خلال الأيام التي تسبق أعياد الفطر المبارك.

وذكر المتحدث أن الوزارة وجهت بتمديد ساعات العمل في مراكز التسوق لتكون 24 ساعة، وسمحت كذلك بفتح المراكز بعد صلاة الفجر، مشدداً على أهمية تجنب التسوق في أوقات الذروة لمنع تفشي الفيروس التاجي.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة السعودية، 937 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 419 ألفاً و348 حالة، من بينها 9705 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1351 حالة حرجة.

كما سجلت 1120 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 402 ألف و664 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6979 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة اليوم.